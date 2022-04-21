2022/04/21 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 15 عاما لضابط وقوة تحت امرته على خلفية قتل شخص امام محكمة استئناف ذي قار

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