الزوراء يكشف حقيقة استقالة أيوب أوديشو

2022/04/21 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف نادي الزوراء الرياضي، حقيقة استقالة مدرب الفريق الكروي أيوب أوديشو.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “الانباء التي تشير إلى اعتذار اوديشو عارية عن الصحة والادارة منحت الاخير الصلاحيات كافة في احداث اي تغييرات يراها مناسبة”.وأوضح أن “الجهاز الفني بقيادة الكابتن ايوب اوديشو منح الفريق استراحة لمدة […]

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