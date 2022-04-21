2022/04/21 | 23:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pehr2Q-KzFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اثارة الجدل والتذمر.. الصرخيون تحت المجهر | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اثارة الجدل والتذمر.. الصرخيون تحت المجهر | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).