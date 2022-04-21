العراق يدعو الدول إلى احترام مبادئ حسن الجوار

2022/04/21 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين السفير فيليب فاندين بولك سفير مملكة بلجيكا المُعتمد لدى جُمهوريَّة العراق والمُقيم في عمان بتاريخ 2022/4/20.ناقش الجانبان خلال اللقاء سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة وأهميَّة تعزيزها تكريساً لآفاق التعاون المُستقبليّة.وأكَّد الجانبان على أهميَّة إقامة تمثيل دبلوماسيّ لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عمليّة إعادة البناء في العراق.[…]

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