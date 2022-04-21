“الجنرال” يغير رأيه.. باسم قاسم باقٍ مع النفط

2022/04/21 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مدرب فريق النفط بكرة القدم باسم قاسم الملقب بـ”الجنرال”، البقاء مع نادي النفط وعدم مغادرة الفريق.وقال مصدر في إدارة النادي لـ”ايرث نيوز” إن “إدارة النفط عقدت اجتماعاً مع المدرب باسم قاسم ونجحت في إقناع المدرب بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم”.واوضح ان “قرار البقاء اتخذه قاسم بعدما وضع عدة شروط […]

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باسم قاسم باقٍ مع النفط أولاً على ايرث نيوز.

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