مصر تشكل لجنة لوضع خطة للتعافي من آثار الأزمة العالمية.. وخبراء يحددون أبرز المقترحات

2022/04/21 | 23:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المصرية تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، الأربعاء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

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