أين أصبح نقل الكهرباء والغاز من الأردن ومصر إلى لبنان؟

2022/04/21 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر الولايات المتحدة "العقود النهائية" لتسهيل نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

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