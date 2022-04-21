تفاصيل لقاء الحكيم والزاملي

2022/04/21 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوماستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الخميس رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، للتباحث حول أخر التطورات في المشهد السياسي.

وقال بيان لمكتب الزاملي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الطرفان اكدا ان قوة الدولة من قوة مجلس النواب وقدرته على اصدار التشريعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاصلاح المنشود".

واصاف، ان "الطرفان شددا على ضرورة تنشيط الجانب الرقابي لتقويم الاداء الحكومي، واهمية ان تكون الدورة النيابية الحالية فاعلة ومتميزة من خلال انحيازها لاحتياجات الشعب ومصلحة البلاد".

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