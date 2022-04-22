2022/04/22 | 00:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ZUlPU78J59s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر : دعوة الصرخيين لهدم المراقد تنتهي الى الدم | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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