واشنطن تعتزم تزويد كييف بالمسيرات لادامة الحرب مع موسكو

2022/04/22 | 00:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد مسؤول كبير في البنتاغون أن الأنظمة الجوية التكتيكية بدون طيار Phoenix Ghost التي أعلن عنها الرئيس جو بايدن لكييف، مصممة خصيصا لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني.وقال المسؤول االأمريكي: “طور سلاح الجو الأمريكي نظام Phoenix Ghost في وقت قصير خصيصا لمتطلبات أوكرانيا”.وأوضح أن “الولايات المتحدة تعتزم تدريب العسكريين الأوكرانيين على تشغيل هذه […]

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