فرق الدفاع تسيطر على حريق “سوق المعمل” جنوبي بغداد

2022/04/22 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع داخل “سوق المعمل” جنوبي العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز” إن “فرق الاطفاء استطاعت اخماد النيران التي اشتعلت في سوق المعمل ضمن ناحية حي الوحدة جنوبي العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر أن “النيرات التهمت نحو 10 محال تجارية مبنية من مادة (السندويج […]

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