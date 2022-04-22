الزاملي والحكيم : قوة الدولة من قوة مجلس النواب

2022/04/22 | 00:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد “حاكم الزاملي”، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مساء ،اليوم الخميس، السيد “عمار الحكيم”، رئيس تيار الحكمة الوطني، للتباحث حول أخر التطورات في المشهد السياسي .

وأكد الطرفان ، ان قوة الدولة من قوة مجلس النواب ، وقدرته على اصدار التشريعات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاصلاح المنشود ، فضلًا عن تنشيط الجانب الرقابي لتقويم الاداء الحكومي، واهمية ان تكون الدورة النيابية الحالية فاعلة ومتميزة من خلال انحيازها لاحتياجات الشعب ومصلحة البلاد .

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