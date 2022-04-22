2022/04/22 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر يوضح حقيقة وجود تعرض على نقاط التفتيش في الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/22 | 00:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يوضح حقيقة وجود تعرض على نقاط التفتيش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يوضح حقيقة وجود تعرض على نقاط التفتيش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).