2022/04/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل يقول المثل الشعبي "أهل الميت صبروا والعزّايا كفروا" .



ذاك حال جماعة العدل والإحسان التي استغلت أحداث اقتحام المسجد الأقصى للتحريض ضد النظام المغربي وتحميله مسؤولية قرار الاقتحام والاعتداء على مقدسات المسلمين في بيان يهاجم المغرب أكثر مما يهاجم دولة الاحتلال .



بيان عدائي يفتقر إلى ما يقتضيه روح التضامن والنصرة والإنصاف ووحدة الموقف لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي.



فالجماعة اعتبرت في بيانها " إن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهل القدس صبروا والعدليون كفروا. - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهل القدس صبروا والعدليون كفروا. - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).