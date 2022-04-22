التنوير الليبرالي بين الوهم والواقع - عبدالرحمن مصطفى

2022/04/22 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرحمن_مصطفى الليبرالية تفصل بين زمانين ؛ زمان كانت تسود فيه الأسطورة والفكر الغيبي ؛ بحيث لم يكن هناك فردية واستقلال للفرد عن بيئته التي كانت خاضعة للتصورات الميتافيزيقية ،وزمان آخر أصبح الإنسان فيه صانع لمصيره ونمط الحياة التي يرنوا للعيش به،الليبرالية ظهرت كفلسفة تقدمية نمت من أحشاء المجتمع الإقطاعي الذي كان يخضع لسيطرة الكنيسة ورابطة الدم والأعراف والتقاليد الريفية ،ترافق ظهور الليبرالية مع نمو طبقة جديدة ......





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