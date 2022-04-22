تركيا تستدعي القائم بالأعمال العراقي بعد رفض بغداد عمليات أنقرة العسكرية بشمال البلاد

2022/04/22 | 00:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت تركيا القائم بالأعمال العراقي في أنقرة، الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج، بعد اعتراض بغداد على عمليات عسكرية تركية "استفزازية" على الأراضي العراقية.

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