الصافرة العراقية حاضرة في التصفيات الآسيوية لكرة الصالات

2022/04/22 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أسندَ الاتحادُ الآسيوي لكرةِ القدم مهمةً تحكيميةً جديدةً للحكمين حسن محمد وهاوكار سالار لقيادةِ مُبارياتِ التصفيات الآسيويّة لكرةِ الصالات.وقالَ رئيس لجنة كرةِ الصالات والشاطئيّة، علي عبد الحسين في بيان لاتحاد الكرة إن “الاتحاد الآسيوي أرسلَ إشعاراََ رسمياََ بتكليفِ الحكمين ( حسن محمد وهاوكار سالار ) للمشاركةِ في قيادةِ مباريات التَصفيات الآسيويّة”.وأضافَ: […]

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