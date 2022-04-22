المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/04/22 | 00:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت، اليوم الخميس، خمس محافظات عراقية تعطيل الدوام الرسمي السبت المقبل بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

وأعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

وعطلت محافظة النجف الاشراف الدوام الرسمي في دوائر الدولة ليوم السبت المقبل بذكرى شهادة الامام.

وقررت ميسان والبصرة والديوانية تعطيل الدوام ليوم السبت المقبل.

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