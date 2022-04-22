ست محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي السبت المقبل

2022/04/22 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت ست محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي، السبت المقبل بذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام.وعطلت كل من النجف الاشرف، وميسان، والبصرة، والديوانية، وواسط، وبابل، الدوام الرسمي في دوائر الدولة ليوم السبت المقبل بذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.فيما أكدت مديرية تربية كركوك، أن يوم السبت المقبل، سيكون دواماً رسمياً بمدارس المحافظة.

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