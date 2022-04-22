البنك الدولي يقدر تكلفة أضرار البنية التحتية في أوكرانيا بنحو 60 مليار دولار

2022/04/22 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الخميس، إن التكلفة المقدرة للأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية في أوكرانيا تبلغ 60 مليار دولار.

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