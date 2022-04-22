المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يرد على إدراجه بقائمة العقوبات الروسية

2022/04/22 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، "إنه ليس أقل من وسام لكسب حنق" الحكومة الروسية، في معرض رده على عقوبات موسكو التي طالته مع مسؤولين أمريكيين آخرين.

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