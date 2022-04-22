استشهاد جندي وإصابة 4 اخرين بتعرض إرهابي في ديالى

2022/04/22 | 02:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى أفاد مصدر امني في ديالى، الجمعة، بان جنديا استشهد واصيب 4 اخرون بتعرض إرهابي في ديالى.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش شنوا هجوماً في محيط قرى قولاي قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة".وأضاف أن "التعرض اسفر عن استشهاد جندي وإصابة 4 اخرين بجروح".

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