الغزي: مشروع القطار المعلق سيسهم في فك الاختناقات المرورية

2022/04/22 | 02:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء حميد

الغزي اجتماع لجنة تنفيذ مشروع القطار

المعلق.

وقال المكتب الاعلامي ل‍مجلس الوزراء

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"الأمين العام ل‍مجلس الوزراء اكد ان

المشروع ي

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