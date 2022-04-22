التوغل التركي في إقليم كردستان من وجهة نظر أميركية

2022/04/22 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو الموقف الأميركي من التوغل التركي في العراق؟

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