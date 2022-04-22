الحرس الثوري: إيران ستقرر مكان وتوقيت الانتقام لسليماني

2022/04/22 | 03:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحرس الثوري الإيراني، أن قرار

الانتقام من قتلة قائد فيلق القدس قاسم

سليماني، مؤكد من المرشد، وأن إيران سوف

تقرر مكان الانتقام وتوقيته.

وقال قائد البحرية في الحرس الثوري

الأدميرال علي رضا تنكسيري

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