فرنسا ترسل 28 طنا من المعدات الطبية إلى أوكرانيا

2022/04/22 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سترسل فرنسا أكثر من 28 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا وفق ما أعلنت وزارتا الخارجية والصحة في بيان مشترك الخميس.

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