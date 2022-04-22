كُلُّ بابٍ هنا مسدود وكُلُّ مَخرَجٍ هنا مُغلَق

2022/04/22 | 04:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

كُلُّ شيءٍ في هذا البلدِ مُنسَّدٌ

وٌمسدودٌ وسادّ..



ومع ذلك فإنّ "قادتنا

السياسيّون" مهمومونَ بالإنسدادِ

الأهمّ، وهو"الإنسداد السياسي" فيما

بينهم.

كُلُّ شيءٍ في هذا ا

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