لا فسادَ في هذا البلد.. لا فسادَ في هذه

2022/04/22 | 04:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لا فسادَ في هذه "الدائرة".

هذه الدائرة تتقاضى "رسماً" مقداره 2

مليون دينار فقط عن إصدار "الإجازة"

الخاصة بـكل "وحدة..



صغيرة" (حسب الحجم).

فإذا كان "الحجمُ" أكبر، بحيث يت

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