حرق القرآن وأحداث عمليات الشغب في السويد - عامر رسول

2022/04/22 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عامر_رسول شهدت العديد من المدن السويدية في منتصف شهر ابريل الجاري أحداث عنف واعمال شغب واسعة النطاق في حرق بعض الاماكن العامة وزعزعة الامن والاستقرار في بعض المدن، على خلفية قيام المتطرف اليميني الدنماركي السويدي راسموس بالودان، الذي يقود حركة"Stram Kurs"، أو الخط الصلب، المتطرفة والمناهضة للهجرة بحرق القرآن، مما تسبب في خلق فوضى عارمة، استمرت لعدة أيام ويسعى اليمين المتطرف في تأجيج الصراع والنزاعات ونقلها ......





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