البادية..موسم الهجرة الى الرمال - يوسف المحسن

2022/04/22 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#يوسف_المحسن اخضرار على مد البصر، مجاميع من الناس يتوزّعون على مسافات متباعدة، مساحات فسيحة تكتسي بالبساط الاخضر وشجيرات تعود لها الحياة بعد شتاء قارس، عيون ماء ترفع ايقاع تدفقها وطيور تخلع عن حناجرها سبات الكسل....



تلك هي البادية الجنوبية وحكايتها مع الربيع، مكان يصير وجهة الساعين لقضاء العطل والعاشقين للطبيعة ..



بادية السماوة، جنينة لا نهاية لها، تبدأ من النجف الاشرف غربا وتصل الى مدينة البصرة في الج ......





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