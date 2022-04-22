لماذا يتشدد رجل الدين المسلم في تكفير وقتل تارك الصلاة؟ - سامح عسكر

2022/04/22 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر سؤال من صديق: لماذا حكم تارك الصلاة عند الفقهاء هو القتل؟..لماذا يتشددون في عبادة خاصة كهذه لن يتضررون منها، فالمصلي لا يفيدهم بشئ ولن يضرهم..قلت: عزيزي..



التاريخ يحكي إلى وقت قريب أن الفلاحين في القرى لم يعرفوا صلاة الجمعة بسبب قلة عدد المساجد وانعدامها في المجتمع القروي بشكل شبه تام، بينما أكثر مساجد الدولة على الإطلاق كانت في المدن وبعدد محدود يسهل السيطرة عليه، فالمساجد في القرى كانت ف ......





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