"عرض أكثر مصداقية".. خطة ماسك الجديدة للاستحواذ على تويتر

2022/04/22 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم المعارضة من عدة جبهات بشأن عرضه، لا يزال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، يسعى للاستحواذ على شركة تويتر بعدما كشف، الخميس، عن خطته المالية الجديدة للقيام بذلك.

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