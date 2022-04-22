بينهم جزار بوتشا.. لندن تفرض عقوبات جديدة على أفراد روس

2022/04/22 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت بريطانيا الخميس عقوبات على أفراد روس "ملطخة أياديهم بدماء أوكرانية"، معلنة أيضا حظرا جديدا على استيراد منتجات ولا سيما الفضة والكافيار الروسي ردا على غزو أوكرانيا.

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