موقع متخصص: مشجعون للمنتخب الجزائري يتلقون رسائل إلغاء حجوزات من فيفا

2022/04/22 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صدمة الإقصاء المفاجئ أمام الكاميرون، تلقى العديد من مشجعي المنتخب الجزائري رسائل بالبريد الإلكتروني من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تخبرهم بإلغاء تذاكرهم التي اشتروها قبل الإقصاء، وفق ما نقل موقع جزائري متخصص.

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