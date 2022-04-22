2022/04/22 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ (وثائق)بحلول بداية عام 1924 ، طرحت هزيمة الثورة الألمانية مسألة دور أمريكا الجديد في أوروبا والنتائج المترتبة على العلاقات المتغيرة بين أوروبا وأمريكا.كان على البلاشفة أن يصيغوا التحليل النظري لهذا التطور المهم للغاية والموقف البرنامجي منه عندما كان لينين على فراش الموت ، وفي الواقع ، بعد وفاة لينين.



تم إنجاز هذه المهمة بواسطة ليون تروتسكي.



تشكل وثيقتان عمل تروتسكي الرئيسي في هذا المجا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديث.ليون تروتسكي :عن أوروبا وأمريكا(15شباط-فبراير 1924) - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديث.ليون تروتسكي :عن أوروبا وأمريكا(15شباط-فبراير 1924) - عبدالرؤوف بطيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).