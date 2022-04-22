الإمارات تمنح الجنسية لـ

2022/04/22 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل مؤسس تطبيق "تيليغرام" الشهير، بافل دوروف (Pavel Durov)، الذي يعيش في دبي منذ عام 2017، على الجنسية الإماراتية في فبراير 2021، وفقا لـ"فوربس".

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