شهر حاسم للحرب.. بوتين أمام

2022/04/22 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن أن الأسابيع الأربعة المقبلة ستشكل النتيجة النهائية للحرب الروسية على أوكرانيا، مع تداعيات طويلة الأمد ستؤثر على رسم خريطة أوروبا لعقود مقبلة، حسبما نقلت عنهم صحيفة نيويورك تايمز.

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