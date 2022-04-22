السؤال : كيف يمكن ايجاد حكومة متنورة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/04/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي السؤال كيف يمكن ايجاد حكومة متنورة ؟؟؟ الطائفية : يحركها رؤوس الطوائف والمستفيدين منها، والعشائرية يحركها رؤوس العشائر وشيوخها والمستفيدين منها...



بعد 2003 اصبحت الطائفية سلطة تتخفى تحت اسم المكونات ، منهجها المحاصصة ، لكن الطائفية لا تستطيع ان تعتمد فقط على السلطة والتفسير والتأويل وصناعة مذهب ديني ، انها تحتاج الى سند اجتماعي ، فشجعت الحضور العشائري : الذي سرعان ما تحول الى ث ......





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