أحد أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق يظهر في الأسواق قريبا

2022/04/22 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستعد ZTE لطرح هاتف جديد في الأسواق العالمية لتنافس من خلاله أفضل أجهزة أندرويد الذكية الموجودة حاليا.ويأتي Nubia Red Magic 7 Pro الجديد بتصميم مميز جدا للهيكل الذي يتداخل فيه اللونان الأسود والرمادي بصورة أنيقة، اما أبعاد هيكله فأتت (166.3/77.1/10) ملم، ووزنه 235 غ.وجاءت شاشة الهاتف من نوع AMOLED بمقاس 6.8 […]

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