لندن تفرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/04/22 | 08:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز /فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد روس، معلنة أيضا حظرا جديدا على استيراد منتجات ولا سيما الفضة والكافيار الروسي ردا على الحرب في أوكرانيا.وكتبت زيرة الخارجية البريطانية ليز تراس على تويتر أن: “هذه العقوبات تستهدف قائد الوحدة التي احتلت بوتشا وأفراد آخرون وشركات تدعم جيش بوتين“.واشارت الى أن “العقوبات الجديدة تستهدف 26 […]

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