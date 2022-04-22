حادثة غريبة في الهند.. 4 رجال يغتصبون ويأكلون سحلية مهددة بالانقراض

2022/04/22 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واحدة من أكثر الحوادث غرابة، ألقت الشرطة في الهند القبض على أربعة رجال زعم أنهم اغتصبوا جماعيا وقتلوا وطبخوا وأكلوا سحلية، في محمية غابات، وفقا لموقع "تريبيون".

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