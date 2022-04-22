رئيس تشيلي الجديد يتعرض لهجوم بحجر خلال أول جولة له في البلاد

2022/04/22 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت الشرطة التشيلية رجلا ألقى حجرا على الرئيس غابرييل بوريتش خلال جولة لمدينة لاسيرينا في مقاطعة كوكيمبو بوسط البلاد.وأشارت إلى أن حجرا بحجم اليوسفي أصاب مدير الديوان الرئاسي، ماتياس ميسا لوبينديا، الذي كان يقف بجانب الرئيس.وعقب الحادث، تم إجلاء بوريتش من الميدان حيث كان يلتقي سكان لاسيرينا.ولم يصب مدير الديوان […]

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