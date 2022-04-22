التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني.. ايه اللي بيحصل؟ - كريم خالد

2022/04/22 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_خالد الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل حققت انتصار جديد في الضغط على فندق تيوليب التابع للقوات المسلحة المصرية فى إلغاء مهرجان موسيقي صهيوني (مهرجان Nabia festival) كان مقرر له أن يقام خلال الفترة المقبلة.كان رد فعل الشركة الصهيونية المنظمة للمهرجان هي إنها نقلت المهرجان إلى هيلتون نوبيع.



وكانت الشركة هتعمل احتفالات في منتجع نوبيع ومنتجع Time coral على أرض سيناء، وحتى كتابة السطور دي لسه مش وا ......





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