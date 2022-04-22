أوباما يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة ومغردون يعلقون

2022/04/22 | 08:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وتصريح أدلى به حول لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الأمر الذي أثار تفاعلا.

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