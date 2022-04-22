أوكرانيا تهدد بنسف “جسر كيرتش” الذي يربط بين موسكو والقرم

2022/04/22 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار مسؤول أوكراني إمكانية شن هجوم جوي أوكراني على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من كبار الشخصيات السياسية الروسية.لدى سؤال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة صحفية، حول قدرة كييف على تدمير جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 4 […]

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