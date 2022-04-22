السعودية.. حقيقة فيديو

2022/04/22 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية فيديو يظهر دما في الحرم المكي بجوار الكعبة، مع الادعاء بأنها "ظاهرة عجائبية تحدث بالتزامن مع مناسبات معينة في التاريخ الإسلامي".

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