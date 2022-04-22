2022/04/22 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في اليمن على سؤال حول لماذا قُتل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ملقيا الضوء على دور إيران في ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قًتل علي عبدالله صالح؟.. سفير السعودية باليمن يجيب) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قًتل علي عبدالله صالح؟.. سفير السعودية باليمن يجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).