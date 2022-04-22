سمات شخصية يمكن أن تتنبأ بمن هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف

2022/04/22 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعات فيكتوريا ونورثويسترن وإدنبره أن هناك سمات شخصية يمكنها التنبأ بخطر الإصابة بالخرف.وبحثت الدراسة في ما إذا كان أولئك الذين يعانون من بطء العقل أو الخرف يتشاركون الخصائص الشخصية.واستخدم الباحثون بيانات ما يقارب 2000 من كبار السن من إلينوي.وكان لكل مشارك تقييمات سنوية لإدراكه كجزء […]

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