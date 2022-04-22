فرانسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

2022/04/22 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لمجموعة "رينو - نيسان" لصناعة السيارات، كارلوس غصن، الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدعون لوكالة فرانس برس، الجمعة.

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