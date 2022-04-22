الدفاع المدني تخمد حريق الكاظمية - عاجل

2022/04/22 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من اخماد حريقا اندلع في مستوصف الأسنان في الكاظمية ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع في أشجار ونخيل حديقة مستوصف الأسنان في منطقة الكاظمية باب الدروازة تحديداً، في ساعات متأخرة من بعد منتصف ليلة امس الخميس ".

وأضافت ان "فرقها طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى مبنى المستوصف الطبي وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية"، مطالبة "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لمعرفة اسباب اندلاع الحادث بادئ الأمر بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية".

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